روسيا – قرر البنك المركزي الروسي، امس رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1% إلى 6.5% سنويا، الأمر الذي سيدعم سعر صرف العملة الروسية الروبل.

وجاء القرار خلال اجتماع مجلس إدارة المركزي الروسي اليوم، والقرار كان متوافقا مع توقعات السوق، حيث أشار الخبراء إلى أن المركزي سيتخد القرار في ظل مخاطر التضخم.

وفي بيان نشره المركزي عقب الاجتماع أشار إلى التضخم كسبب أساسي لاتخاذ قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي، وقال إن قرار رفع سعر الفائدة يهدف إلى الحد من التضخم وإعادة مؤشرات التضخم إلى مستوى 4%.

وفي سوق العملات عقب القرار، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 11 كوبيكا (الدولار = 100 كوبيك) إلى 73.55 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 22 كوبيكا إلى 86.52 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: RT + تاس