اليمن.. قتلى وجرحى إثر معارك بين قوات “المجلس الانتقالي” والحوثيين في لحج

اليمن.. قتلى وجرحى إثر معارك بين قوات “المجلس الانتقالي” والحوثيين في لحج

اليمن – أسفرت مواجهات اندلعت بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وجماعة “أنصار الله” الحوثية بمنطقة الهضبة بمديرية الحد شمال محافظة لحج، عن سقوط 4 قتلى من الطرفين وإصابة آخر.

وقال مصدر عسكري يمني لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن “مجموعة حوثية مسلحة نفذت محاولة تقدم انطلاقا من منطقة آل برمان في مديرية الزاهر غرب البيضاء، باتجاه منطقة الهضبة في مديرية الحد شمال محافظة لحج، التي تتمركز فيها قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي”​​​.

وأضاف: “دارت اشتباكات بين الجانبين، أسفرت عن مقتل 3 من المسلحين الحوثيين، وجندي من قوات الانتقالي، وإصابة آخر من ذات القوات، التي اغتنمت بدورها آلية لجماعة “أنصار الله” الحوثية”.

وأشار إلى إرسال جماعة “أنصار الله” تعزيزات إلى قواتها المتمركزة في مواقع محاذية لمحافظة لحج، بينها دبابتان وآليات عسكرية.

وتأتي محاولات الحوثيين التقدم باتجاه مناطق أقصى شمال محافظة لحج، التي تبعد عاصمتها مدينة الحُوطة عن العاصمة المؤقتة عدن، نحو 48 كيلومترا، بعد سيطرتها على غالبية مديرية الزاهر غرب محافظة البيضاء.

المصدر: “سبوتنيك”