ليبيا – كشف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن إقفال وتغيير مكان نقطة التطعيم الميداني ضد كورونا بجزيرة الدرن في حي الأندلس بالعاصمة طرابلس.

بيان صحفي صادر عن المركز السبت تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن عملية الإقفال وتغيير المكات أتت بناء على توصياته لعدم مطابقتها للاجراءات الصحية المعتمدة من ناحية التنظيم والتباعد الاجتماعي والتهوية والإضاءة ولأن الأرضيات مقامة على التربة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وأرسل المركز وفق البيان إلى الجهات المسؤولة بشأن عدم مطابقة النقطة للمواصفات المطلوبة ومخالفتها الإجراءات الصحية عالمية الخاصة بالتلقيح ضد كورونا مع إبلاغ الجهات المعنية بضرورة تغيير المكان إلى آخر يناسب ما معمول به.

وتابع البيان إن المعنيين من الجهات المسؤولة بادروا بتغيير النقطة الميدانية لأخرى مطابقة لسلامة وصحة المواطنين الراغبين بالتطعيم فيما أجازت اللجنة العليا لمتابعة الحملة التطعيمية والمنبثقة عن الرقابة تقريرها والملخص بعدد من النقاط ذات الأهمية.

وبحسب البيان تضمنت النقاط أن اللقاح المستخدم هو من نوع سبوتنيك الجرعة الأولى ومعايرة درجات التبريد للقاح لتي كانت مناسبة مسجلة سالب 20 مئوية فيما ساد سوء تنظيم وفرز للملقحين من قبل العاملين بالإضافة إلى أن التهوية والإضاءة داخل الخيمة غير جيدة.

وبينت النقاط وجود زحام وعدم تنظيم لطوابير المواطنين الراغبين بالتلقيح وعدم التزام بالتباعد الاجتماعي فضلا عن الأرضية عبارة عن تراب فيما أختتم البيان بالإشارة إلى استمرار مفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بجولاتهم لتغطية كامل نقاط التطعيم الميدانية.