ليبيا – أكد مدير إدارة الصحة الدولية بمعبر رأس اجدير الحدودي مختار المنصوري على أن الحركة المرورية شبه متوقفة فيما يسمح فقط بدخول الليبيين العالقين في تونس وخروج الحالات الإنسانية.

المنصوري قال في تصريح لقناة”ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر اليوم السبت إن الحركة التجارية متوقفة في المعبر، مشيراً إلى أن عدد السيارت التي دخلت يترواح بين 20 و30 سيارة، فيما بلغ العدد الإجمالي منذ قفل المعبر بسبب جائحة كورونا أكثر من 5000 سيارة.

ولفت إلى أنهم أجروا تحاليل لكل القادمين من تونس وتم تسجيل إصابات بكورونا رغم حصولهم على شهادات خلو من الفيروس، موضحاً أنهم تواصلوا مع فرق البلديات المعنية لمتابعة أوضاع المصابين ومن هم بحاجة إلى حجر منزلي أو مركز عزل.