حصيلة ميداليات اليوم الأول لأولمبياد “طوكيو 2020” بينها عربية

حصيلة ميداليات اليوم الأول لأولمبياد “طوكيو 2020” بينها عربية

طوكيو – جرت المنافسة اليوم السبت على 11 طقما من الميداليات، وذلك ضمن منافسات النسخة الـ32 لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية “طوكيو 2020″، ذهبت ميدالية منها إلى تونس.

وتصدرت الصين الترتيب العام لأولمبياد “طوكيو 2020″، التي تستضيفها العاصمة اليابانية خلال الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى 8 من أغسطس 2021، برصيد ثلاث ميداليات ذهبية، إضافة إلى ميدالية برونزية.

وجاءت إيطاليا في المركز الثاني برصيد ميداليتين ذهبية وفضية.

كما حصدت اليابان على ميداليتين أيضا، واحدة ذهبية وأخرى فضية.

بينما حصدت كوريا الجنوبية ثلاث ميداليات، واحدة منها ذهبية إضافة إلى برونزيتين.

وأحرز الإكوادوري ريتشارد كاراباز ذهبية منافسات الدراجات على الطرق، بعد أن عبر خط النهاية في حلبة فوجي للسيارات أولا، تاركا الميدالية الفضية للبلجيكي فوت فان آرت، بينما نال السلوفيني تادي بوجاتشر بطل سباق فرنسا، الميدالية البرونزية.

وأهدى الهنغاري سيلادي آرون الميدالية الأولى لبلاده في أولمبياد “طوكيو 2020″، بإحرازه ذهبية مسابقة سلاح السيف للرجال ضمن منافسات المبارزة.

كما منح الإيراني، جواد فروغي، الميدالية الأولى لبلاده في هذه الألعاب، بفوزه بذهبية مسابقة الرماية بمسدس ضغط الهواء من مسافة عشرة أمتار.

وأهدت لاعبة الجودو ديستريا كراسنيكي الميدالية الذهبية لكوسوفو، بفوزها في النزال النهائي لفئة وزن ما دون 48 كلغ، على اليابانية فونا توناكي، صاحبة الميدالية الفضية.

ونالت التايلاندية بانيباك ونجباتاناكيت الميدالية الذهبية في مسابقة التايكوندو لوزن 49 كلغ، بعد فوزها على منافستها الإسبانية الشابة أدريانا سيريزو إيغليسياس (17 عاما) بنتيجة (11-10) نقطة.

بينما أهدى التونسي محمد خليل الجندوبي، الميدالية الأولى لبلاده في أولمبياد طوكيو، بفوزه بفضية التايكواندو في فئة وزن ما دون 58 كيلوغراما، بعد خسارته اليوم السبت، أمام الإيطالي فيتو دياكلا، بنتيجة 12-16، في النزال النهائي.

وفي ما يلي الترتيب العام لأولمبياد “طوكيو 2020″، بعد منافسات يوم السبت 24 يوليو 2021:

المصدر: وكالات