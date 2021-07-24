روسيا – تحدث الخبير المالي ألكسندر دورجييف عن طريقة بسيطة تساهم في أن يصبح الشخص مليونيرا، وقال إن الابتعاد عن شرب الكحول يحافظ لا على الصحة فحسب، بل ويساعد أيضا في توفير الرفاهية المالية.

وتتمحور فكرة المستشار المالي هذا حول أن توفير الأموال التي ينفقها أشخاص على شرب الكحول واستثمارها في سوق الأسهم سيساعد في تكوين دخل إضافي.

وأوضح الخبير، قائلا: “بالمتوسط ينفق الشخص البالغ الذي يتعاطى الكحول 2.5 ألف روبل (35 دولارا) شهريا على شرب الكحول، وعند التوقف عن شربها واستثمار هذه الأموال في سوق الأسهم بعائد سنوي يبلغ 10% فسيكون عند المرء (ثروة) 15 – 17 مليون روبل في غضون 40 عاما”.

وأشار إلى أن اتباع أسلوب حياة صحي ورفض العادات السيئة سيحقق فوائد مضاعفة، سيمنحان الفرصة لتجميع أموال كبيرة وسيسمحان أيضا في سن 60 و70 و80 عاما بالحفاظ على النشاط والتمتع بالصحة الجيدة.

المصدر: نوفوستي