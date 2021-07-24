العراق – بعث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، رسالة شديدة اللهجة إلى أمين عام “المشروع العربي في العراق” خميس الخنجر، فيما قال له: “سأعيدك إلى حجمك الحقيقي”.

وكتب له في رسالة نصية: “لن نسمح لك بالتنازل عن الأراضي، وحاولت مرارا وتكرارا أن أغلب المصلحة الوطنية وقضية أهلنا السنة على الخلافات وصغائر الأمور التي لا تجدي نفعا”.

وأضاف: “حاولت أن اصدقك أكثر من مرة وأغض النظر عن نباح كلابك ومغامراتك بأهلنا عسى ولعل أن ينصلح حالك، وقررت ولست مترددا أن أتصدى لك ومؤامراتك الرخيصة ولن أسمح لك ببيع ما لا تملك”.

وتدور خلافات بين الأحزاب السنية في العراق، خاصة في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب موعد الانتخابات، وتبرز هذه الخلافات بين قيادات الخط الأول.

ووعد خميس الخنجر قبل أسابيع بإعادة نازحي منطقة “جرف الصخر” جنوبي بغداد، لكن وفقا لنشطاء أن ذلك لم يحدث، ويبدو أن رسالة الحلبوسي إليه كانت بسبب ذلك.

المصدر: RT