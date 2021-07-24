الصين – أعلنت السلطات الصينية، امس عن تسجيلها 3 حالات إصابة بـ”إنفلونزا الطيور” عالية العدوى “H5N6” جنوب غرب الصين، مشيرة إلى أن أحد المصابين توفي جراء المرض.

ونقلت إدارة الصحة في هونغ كونغ عن بلاغ تلقته من السلطات في الصين القارية أن المريض الأول هو سيدة مقيمة في مدينة سيونهان بمقاطعة سيتشوان كانت في 51 عاما من عمرها، وتم رصد أعراض للمرض عليها يوم 25 يونيو ونقلت إلى مستشفى في 3 يوليو لتفارق الحياة في اليوم التالي.

وأضاف البلاغ أن المصاب الثاني رجل في 57 عاما من عمره يقيم في مدينة كاتزيان بالمقاطعة ذاتها وسجلت عليه أعراض يوم 22 يونيو وتم نقله إلى مستشفى يوم 5 يوليو، هو حاليا في حالة حرجة.

أما المريض الثالث فهو رجل في 66 عاما من مدينة تشونتسين رصدت عليه أعراض يوم 23 يونيو ونقل إلى مستشفى في 4 يوليو حيث يقع الآن أيضا في حالة حرجة.

واشار بلاغ السلطات الصينية إلى أن كل المصابين بالمرض تخالطوا مع الدواجن.

وتم رصد الإصابة الأولى للإنسان بسلالة “H5N6” من فيروس “إنفلونزا A” في مقاطعة سيتشوان شهر مايو 2014، ومنذ ذلك الحين بلغ عدد الحالات المسجلة في الصين 35.

المصدر: وكالات