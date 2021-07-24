إنجلترا – أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت، أنه مدد تعاقده مع مدربه النرويجي أولي جونار سولشار، ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2024 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وقال سولشار، الذي شارك في أكثر من 200 مباراة مع يونايتد كلاعب قبل أن يتولى تدريبه: “الكل يعلم شعوري تجاه هذا النادي وأنا سعيد جدا بالتوقيع على العقد الجديد”.

وأضاف “هذه فترة مشجعة جدا بالنسبة ليونايتد، إذا شكلنا فريقا يجمع وبصورة متوازنة بين عناصر الخبرة والشباب الطامحين لتحقيق النجاح”.

وتحت قيادة سولشار (48 عاما)، احتل يونايتد المركز الثاني بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.

وكان سولشار، عاد إلى يونايتد كمدرب مؤقت للفريق في ديسمبر 2018 خلفا لسلفه المقال جوزيه مورينيو حتى نهاية الموسم.

وفي مارس 2019، عين يونايتد لاعبه السابق على رأس الجهاز الفني بناء على عقد دائم مدته ثلاثة أعوام بعد أن قاد الفريق للفوز في 14 من 19 مباراة في جميع المنافسات كمدرب مؤقت، بينما احتل الفريق المركز السادس في الدوري في نهاية الموسم.

وفي أول موسم كامل تحت قيادة سولشار، احتل يونايتد المركز الثالث بين فرق الدوري الممتاز في 2019-2020، كما صعد لقبل نهائي كأس الرابطة المحلية وكأس إنجلترا والدوري الأوروبي.

وسيبدأ يونايتد مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي، في ملعبه أمام ليدز يونايتد، في 14 أغسطس المقبل.

المصدر: رويترز