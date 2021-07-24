ليبيا – قال رئيس لجنة الأزمة بمصراته محمد الفقيه إنّ معدل الإصابات بالمدينة تجاوز 60% من مجمل العيّنات التي تمّ فحصها.

الفقيه أكد في تصريح لموقع”العربي الجديد” أنّ البلدية تعمل بكامل طاقتها من أجل إنقاذ الوضع الصحي، وتوفير الاحتياجات الخاصة بغرف العزل من الأكسجين وأسرّة المرضى.

وعبّر عن مخاوفه من ارتفاع نسب الإصابة، مشيراً إلى أنّه في الأشهر الأولى لهذه السنة، كانت نسبة الإصابات من مجمل العينات التي يتم فحصها لا تتجاوز 5 % فقط.

وشدّد على ضرورة أن تولي الجهات الحكومية والصحية عناية كبيرة للوضع الوبائي في البلاد.