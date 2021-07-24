روسيا – أعلنت شركة “روستيخ” الحكومية الروسية أن الشركات التابعة لها وقعت اتفاقيات وصفقات لتوريد 161 طائرة، بما في ذلك طائرة الركاب الروسية الحديثة “سوخوي سوبر جيت 100”.

وتم إبرام العقود خلال معرض “ماكس 2021” الدولي للطيران، المنعقد حاليا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، وفقا لبيان صدر عن الخدمة الصحفية للشركة الروسية.

وتضم “روستيخ” شركات روسية رائدة في مجال الطيران وصناعة المعدات العسكرية، بما في ذلك “مروحيات روسيا” و”كلاشنكوف” و”الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات” و”روس أوبورون اكسبورت”.

وعن تفاصيل الصفقات، أفادت “روستيخ” بأن “الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات” أبرمت اتفاقية لتوريد 58 طائرة من طراز “سوخوي سوبر جيت 100” و19 طائرة إقليمية من طراز Il-114-300، فيما وقعت “مروحيات روسيا” اتفاقيات لتوريد 84 مروحية، بما في ذلك “Mi-171A3″ و”Ka-62”.

وقبل ذلك أفادت “روس أوبورون اكسبورت”، وهي شركة تابعة لـ”روستيخ” وتدير معظم صادرات الأسلحة والمعدات الروسية، بأنها أبرمت صفقات لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية خلال معرض “ماكس 2021” الحالي بقيمة مليار يورو.

وانطلقت يوم الثلاثاء الماضي فعاليات معرض الطيران الدولي “ماكس 2021″، وسط مشاركة دولية واسعة، ومع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية. ويجري المعرض هذا العام بنسخته الـ15 في مدينة جوكوفسكي من 20 وحتى 25 يوليو الجاري.

المصدر: نوفوستي