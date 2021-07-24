ليبيا – أكد مدير مركز سبها الطبي عبد الرحمن عريش على وجود حالات في قسم العزل، مشيراً إلى أن السحب على الأكسجين كبير إلى درجة أنهم لم يعودوا قادرين على التوفيق بين إمداد الحالات في بيوتها والمركز معًا.

عريش قال في تصريح لقناة”ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر إنهم حاليًا يستعينون بمصانع أخرى للأكسجين ويخشون تأزم الأمر، متوقعًا زيادة في الحالات بعد فترة العيد.

وأشار إلى استقبالهم اليومين الماضيين 16 حالة في وضع حرج منها 6 فقط الآن داخل المركز، منوهاً إلى أنه لم يسجل وفيات بسبب نقص الأكسجين وأن عددا من الحالات تصل المركز في حالة متقدمة وهذه تكون عرضة للوفاة بحسب قوله.

وتابع: “سجلنا وفيات عديدة نتيجة تأخر وصولها للمركز من مناطق عدة ومن سبها، ومراكز العزل في المدينة مازالت مغلقة وكذلك المناطق المجاورة باستثناء مركزين تقريبا يعملان في ظل نقص الأطباء وعدم توفر متخصصين وصعوبة في تشغيل أجهزة التنفس”. كما أفاد مدير مركز سبها أن العاملين لديهم لم يتقاضو رواتبهم منذ مايو 2019 وأنه حاليًا تعمل وزارة الصحة على صرفها وفقاً لحديثه.