ليبيا – قال مدير مركز مصراتة الطبي إيهاب البيرة إن “زيارة المسؤولين جاءت متأخرة ونحن دقينا ناقوس الخطر منذ فترة وراسلنا الوزارة والمجلس البلدي بخصوص ضرورة الإستعداد الجيد لمواجهة الجائحة”.

البيرة أشار في تصريح لـ”راديو مصراتة” إلى أنه كانت هناك فرصة للوزارة لتقليل خطر الجائحة ولكنها لم تهتم ولم تكن في المستوى المطلوب، لافتاً إلى أن التطعيمات جاءت متأخرة ولم تكن في المستوى وهناك تخبط في آلية التطعيم.

وبيّن أن السلطات المحلية رأت إغلاق أغلب مراكز العزل في الفترة السابقة نظرًا للمصاريف الكبيرة على هذه المراكز وتناقص الحاجة إليها.

وأضاف:”نتحمل مع البلدي ووزارة الصحة قرار نقل خزان الأكسجين الإحتياطي لمركز عزل الأورام مساهمة منا في حل الأزمة وإنقاذ الارواح”.

كما أفاد أنه تم افتتاح عيادة الكشف المبدئي المبكر على الفيروس بعد توسعتها لتحتوي على 12 سرير ملاحظة، مشيراً إلى أن الحكومة وعدت بصرف الأربعة أشهر الأولى من هذه السنة للكوادر الطبية وتوفير الأدوية وكل ما يلزم لمجابهة الجائحة.