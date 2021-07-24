ليبيا – اعلن مستشفى بني وليد العام عن تمكنه من انقاذ حالة مرضية بعملية اجهاض مصابة بفايروس كورونا مساء أمس الجمعة .
وقال المستشفى انه استقبل بقسم العمليات حالة اجهاض ألمت بمريضة مصابة بفايروس كورونا كانت بقسم الايواء بمصحة ابن سيناء لمدة يومين .
وأضاف أن المصحة رفضت اجراء العملية لها حيث تحويلها للمستشفي وتم استقبالها من قبل قسم الاسعاف والطواري ب واحالتها علي الفور لغرفة العمليات بقسم النساء والولادة .
وأكد المشفى اجراء عملية اجهاض لها من قبل الفريق الطبي وتكللت العملية بالنجاح تحت اشراف الفريق الاداري و الطبي وهم المهندس محمد البكوش الشوؤن الادارية والمالية و خالد قطيش المناوب الاداري بالمستشفي .
اما الفريق الطبي فهم الدكتورة رجاء اسديرة نساء وولادة
والدكتورة مريم التهامي نساء وولادة والدكتور مكي الطاهر دكتور التخدير وصلاح فني التخدير .
المرصد – متابعات