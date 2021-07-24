الولايات المتحدة – شاركت ناسا صورة رائعة لظل القمر يحوم فوق القطب الشمالي خلال كسوف الشمس في الشهر الماضي، ما يجعل القمر السماوي يبدو وكأنه بقعة حبر على صفحة.

والتقطت الصورة، التي نشرت الأربعاء، يوم 10 يونيو الماضي، وتُظهر منظرا “ملحميا” لظل القمر أثناء كسوف الشمس، الذي شاهده الملايين حول العالم.

وقال الدكتور آدم زابو، عالم مشروع ناسا DSCOVR في بيان: “إن التقاط صور للنصف المضاء بنور الشمس من الأرض من مسافة أربع مرات أبعد من مدار القمر لا يتوقف أبدا عن تقديم مفاجآت، مثل دخول القمر أحيانا في مجال رؤيتنا، أو القمر يلقي بظلاله على الأرض”.

والتقطت هذه الصورة بالذات بواسطة كاميرا تصوير الأرض متعددة الألوان (EPIC) التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية، وهي كاميرا وتلسكوب على القمر الصناعي لمرصد المناخ في الفضاء السحيق (DSCOVR) التابع لـNOAA.

ويدور هذا القمر الصناعي حول نقطة L1 Lagrange، والتي تعرفها ناسا بأنها “مواقع في الفضاء حيث تميل الأجسام المرسلة إلى هناك للبقاء في مكانها”، ويبعد ما يقرب من مليون ميل عن الأرض.

وتعتبر نقطة L1 Lagrange غير مستقرة على مقياس يبلغ حوالي 23 يوما، حيث ستخضع الأقمار الصناعية التي تدور حول هذا الموقع لتصحيحات منتظمة للمسار والموقف.

واستخدمت صور EPIC لمراقبة الغطاء النباتي للأرض، وارتفاع السحب والأوزون، بالإضافة إلى كسوف الشمس العرضي.

المصدر: ديلي ميل