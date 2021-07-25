طوكيو – أحرزت الأمريكية، لي، كيفر الميدالية الذهبية لمنافسات سلاح الشيش لفردي السيدات، وذلك في إطار فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

وتمكنت لي كيفر من الفوز على الروسية إينا ديريغلازوفا بنتيجة (15-13) في النزال الذي النهائي الذي جمعهما، اليوم الأحد.

وسبق لإينا ديريغلازوفا التي اكتفت بالميدالية الفضية، أن فازت على لي كيفر 10 مرات في 14 مواجهة جرت بينهما.

وذهبت الميدالية البرونزية إلى الروسية الأخرى لاريسا كوروبينيكوفا، التي فازت على الإيطالية آليتشي فولبي.

وحصد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بذلك الميدالية الذهبية الرابعة حتى الآن في هذه الألعاب، ويحتل المركز الثالث في الترتيب العام، برصيد 10 ميداليات.

بينما يحتل منتخب روسيا، الذي يلعب تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، المركز الخامس حتى الآن، برصيد ميدالية ذهبية، إضافة إلى 4 ميداليات فضية وبرونزيتين.

المصدر: “sportbox.ru”