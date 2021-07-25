طوكيو – تغلب المنتخب الأولمبي الأرجنتيني لكرة القدم، على نظيره المصري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في أولمبياد طوكيو.

ويدين منتخب الأرجنتين بالفضل في هذا الفوز، للاعبه فاكوندو ميدينا، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 52.

وتعقدت وضعية مصر في المجموعة الثالثة بعد هذه الخسارة، حيث يتذيل منتخب “الفراعنة” الترتيب بنقطة واحدة تحصل عليها بعد تعادله في الجولة الأولى مع إسبانيا بدون أهداف، بينما رفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى ثلاث نقاط في وصافة المجموعة مؤقتا، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة إسبانيا (صاحبة المركز الثالث بنقطة واحدة)، وأستراليا (المتصدرة بثلاث نقاط) التي ستقام في وقت لاحق اليوم الأحد.

وتلعب مصر الأربعاء المقبل، في الجولة الختامية مع أستراليا، فيما يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الإسباني.

المصدر: RT