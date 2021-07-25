طوكيو – تقلصت حظوظ المنتخب الأولمبي المصري في بلوغ ربع نهائي مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو، بعد خسارته اليوم الأحد، أمام الأرجنتين 0 -1، وفوز إسبانيا 1- 0 على أستراليا.

ويتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة الثالثة بنقطة واحدة تحصل عليها بعد تعادله في الجولة الأولى مع نظيره الإسباني بدون أهداف، بينما ارتقى الأخير إلى صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بفوزه على أستراليا التي تراجعت إلى المركز الثاني بعدما تجمد رصيدها عند 3 نقاط، وهو نفس رصيد الأرجنتين التي تحتل المركز الثالث.

وتلعب مصر الأربعاء المقبل، في الجولة الختامية مع أستراليا، فيما يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الإسباني.

على الورق تبقى فرص جميع منتخبات المجموعة الثالثة قائمة لاحتلال أحد المركزين الأول أو الثاني، المؤهلين إلى الدور ربع النهائي، لكن موقف منتخب مصر يبقى صعبا ومعقدا جدا لأن مصيره لم يعد بين يديه.

سيناريوهات تأهل مصر

– يحتاج المنتخب المصري لتحقيق الفوز على أستراليا بأي نتيجة، وانتصار إسبانيا على الأرجنتين، وقتها ستتصدر إسبانيا المجموعة بـ7 نقاط، يليها “الفراعنة” في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما سيتواجد منتخبا أستراليا، والأرجنتين في المركزين الثالث والرابع، برصيد 3 نقاط لكل منهما.

– فوز مصر على أستراليا وخسارة إسبانيا أمام الأرجنتين، في هذه الحالة ستتأهل الأرجنتين، وهي في الصدارة بست نقاط، فيما تبقى البطاقة الثانية بين مصر وإسبانيا.

وبما أن المنتخبين الإسباني والمصري تعادلا في مواجهتهما في الجولة الأولى بدون أهداف، فستكون نسبة الأهداف هي المفصل في تحديد المتأهل بينهما.

وفي حال تعادلت الأرجنتين مع إسبانيا وفازت مصر على أستراليا، فستتأهل مصر كوصيفة للمجموعة لأنها ستتساوى مع الأرجنتين في عدد النقاط برصيد 4 نقاط لكل منهما، ولكن “الفراعنة” ستكون لهم الأفضلية في فارق الأهداف.

وأي نتيجة غير فوز المنتخب المصري على نظيره الأسترالي، ستعني خروج الفراعنة، بغض النظر عما ستؤول إليه نتيجة مباراة الأرجنتين وإسبانيا.

المصدر:RT