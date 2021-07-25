طوكيو – حطم الفريق الأسترالي للسيدات، اليوم الأحد، الرقم القياسي العالمي في طريقه لإحراز ذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 متر حرة في أولمبياد طوكيو.

وأنهى الفريق الأسترالي، السباق بزمن 3:29.69 دقيقة، أمام كندا التي حصدت الميدالية الفضية بفارق 3.09 ثانية، والولايات المتحدة البرونزية بفارق 3.12 ثانية.

وحطم الفريق الأسترالي، الرقم القياسي الذي حققه بنفسه في أبريل 2018 في ألعاب الكومونولث (3:30.05 دقيقة).

وهذه هي المرة الثالثة تواليا التي يتوج فيها فريق سيدات أستراليا للسباحة بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية، بعد دورتي ريو 2016، ولندن 2012.

كما أن هذه الذهبية هي الأولى لأستراليا في أولمبياد طوكيو، والثالثة في المجمل (فضية وبرونزية).

المصدر: وكالات