طوكيو – خرجت التونسية، أنس جابر، مبكرا من منافسات فردي التنس للسيدات في أولمبياد طوكيو، بعد خسارتها اليوم الأحد، في الدور الأول.

وخسرت أنس، بمجموعتين متتاليتين، أمام الإسبانية كارلا سواريز نافارو، وبنتيجة 4-6 و1-6، في مباراة استغرقت حوالي ساعة واحدة.

وكانت تونس تعلق آمالا على أنس لمواصلة نتائجها الرائعة في الفترة الأخيرة، بعدما أصبحت هذا الشهر أول من يمثل العرب في منافسات الرجال أو السيدات في دور الثمانية في ويمبلدون منذ 1974.

ويأتي خروج أنس، بعد ساعات قليلة من تحقيق مواطنها، أحمد الحفناوي، مفاجأة مدوية بحصده ذهبية سباق 400 متر حرة للسباحة في أولمبياد طوكيو.

وكان التونسي، محمد خليل الجندوبي، حصد أول ميدالية للعرب في طوكيو، بفوزه بفضية وزن 58 كيلوغراما في التايكوندو، أمس السبت.

المصدر: رويترز