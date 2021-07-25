العراق – نشرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق اعترافات المسؤولين عن تفجير مدينة الصدر الأخير في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن “وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية أطاحت بشبكتين إرهابيتين في محافظتي كركوك والأنبار”.

وأضافت، أن “الخليتين مسؤولتين عن تفجير مدينة الصدر الذي حصل في 19 يوليو الحالي، وكانتا تخططان لإسناد منفذي تفجير سوق الوحيلات في مدينة الصدر واستمرار التفجيرات الإرهابية في بغداد وبالتحديد منطقة الباب الشرقي، بالإضافة إلى استهداف الأبرياء الآمنين في مناطق أخرى من العاصمة والمحافظات”.

وأشارت الخلية إلى أن “الخليتين الإرهابيتين أرادتا تنفيذ العمليات الإرهابية من خلال ما يسمى(غزوة العيد)”.

وفي التاسع عشر من الشهر الحالي، نقل مراسل RT في العراق عن قائد عسكري عراقي قوله إن انتحاريا فجر نفسه في سوق الوحيلات بمدينة الصدر في بغداد، مشيرا إلى أن الانفجار أودى بحياة 28 مدنيا، بينهم نساء وأطفال.

يذكر أن سوق (الوحيلات) من الأسواق الشعبية المكتظة، ويعتبر سوقا للشرائح المجتمعية ذات الدخل المحدود.

المصدر: RT