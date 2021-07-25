ليبيا – حث القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أبناء الشعب الليبي على التسجيل بكثافة في سجلات منظومة الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية القادمة.

المشير حفتر أوضح في تصريح صحفي طالعته صحيفة المرصد أن هذه الانتخابات المؤمل أن يتم إجراؤها في الـ24 من ديسمبر المقبل تمثل قرار الشعب الليبي وحقه في التغيير، مشددًا على وجوب تهيئة كافة الظروف الأمنية لإنجاح سير العملية الانتخابية المقبلة.

وأكد المشير حفتر أنه سيقف بكل قوة ضد كل من يحاول منع أو إرهاب أو قمع الليبيين وحرمانهم من ممارسة حقهم الانتخابي.