الولايات المتحدة – قدر صندوق النقد الدولي خسائر الاقتصاد العالمي، جراء جائحة كورونا بنحو خمسة عشر تريليون دولار حتى نهاية 2024، وهو ما يعادل نحو اثنين فاصلة ثمانية بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

وأوضح النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي جيفري أوكاموتو في بيان، أن الإصلاحات الداعمة للنمو تم تأجيلها إن لم يكن قد تم التراجع عنها، وأن الاقتصادات أصيبت ببعض الندوب الغائرة.

وأشار إلى أن الطاقة التي وجهت للإنفاق على عمليات التطعيم، وخطط التعافي ينبغي أن توجه هي نفسها، إلى التدابير الداعمة للنمو، من أجل تعويض هذه الخسارة، معتقدا أن التعافي من الأزمة سيستغرق سنوات بالنسبة لمعظم البلدان.

هذا، وتجدر الإشارة إلى حكومات العالم أنفقت منذ آذار 2020، نحو ستة عشر تريليون دولار لتقديم الدعم المالي أثناء الجائحة.

وكالات