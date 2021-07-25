الولايات المتحدة – هاجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، سياسة خلفه جو بايدن التي سمحت باستكمال بناء”السيل الشمالي -2″، وقال إنه تمكن من عرقلة بناء هذا المشروع، إلا أن بايدن وافق على إكماله.

وقال ترامب في كلمة ألقاها في ولاية أريزونا: “أوقفته.. وهو (بايدن) وافق على أكبر خط أنابيب في العالم يمتد من روسيا إلى ألمانيا، وعلينا أن ندافع عن ألمانيا”.

وأضاف ترامب: “إنني قد أتفق مع بوتين، لأن ذلك أمر جيد، وهو يتفق معي، لكن لم يكن هناك من كان أكثر صرامة مني مع روسيا”.

وأوضح أنه أبلغ المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في وقت سابق، بأن خط الأنابيب “سينتهي”، قائلا: “سألتها: نحن ننفق مليارات الدولارات لحمايتك من روسيا، وأنت تدفعي مليارات ومليارات الدولارات مقابل الطاقة من روسيا. ما هذا بحق؟”.

وتابع ترامب في كلمته: “لقد أوقفته (السيل الشمالي-2)، ووافق عليه (بايدن) في غضون أسبوعين. والآن سيستأنفونه، وسوف ينهونه في غضون شهرين، وسيكون هذا مليارات ومليارات الدولارات، في حين أوقفوا خط الأنابيب الأمريكي”.

المصدر: نوفوستي