ليبيا – سلط تقرير إخباري الضوء على قضية الضغوط المتزايدة لإعادة الأعمال الفنية والتحف والقطع الأثرية التي يتم نهبها منذ فترة طويلة من الأراضي الليبية.

التقرير الذي نشرته الخدمة الإنجليزية في موقع “آرت كرتيك” الإخباري الفرنسي المعني بأخبار الآثار وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد إن الآثار والتحف والأعمال الفنية الليبية وجدت طريقها إلى المتاحف الأجنبية، عبر مهربين، بعد أحداث العام 2011.

وتابع التقرير: إن عدد ما تم تهريبه من قطع منذ العام 2011 وحتى الآن بلغ قرابة الـ8 آلاف قطعة. متهمًا القوات التركية غير النظامية التي تتواجد في ليبيا بكثافة بنهب العديد من أجزاء الإرث الليبي لبيعها في السوق السوداء الأوروبية، تمهيدًا لوصولها للمتاحف الأجنبية.

وأضاف التقرير: إن استمرار تركيا في رفض الانسحاب في ليبيا يعني بقاء الوضع لصالح اللصوص والمهربين، ما يمثل مواصلة هؤلاء في نهب القطع الأثرية القيمة، مع الإفلات من العقاب، وأن الفرق الوحيد هو أنها لن تذهب إلى لندن هذه المرة بل إلى أنقرة وإسطنبول.

ترجمة المرصد – خاص