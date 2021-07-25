ج إفريقيا – أفادت إذاعة “أي أي بي سي” الإفريقية الجنوبية، بأن جمهورية جنوب إفريقيا سجلت أدنى درجات الحرارة الليلة الماضية وسط أراضيها.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن جنوب إفريقيا سجلت في 19 منطقة في ليلة 23 على 24 يوليو الجاري أدنى درجة حرارة في تاريخها. وانخفضت درجة الحرارة بمدينة كيمبرلي وضواحيها في الليلة الماضية إلى 9,9 درجة تحت الصفر. ولم يشهد هذا البلد مثل هذا البرد القاسي منذ بداية تاريخ الأرصاد الجوية فيه. وانخفضت درجة الحرارة بمدينة جوهانسبرغ إلى 7 درجات تحت الصفر. وتم تسجيل الانخفاض القياسي السابق لدرجة الحرارة في هذه المدينة على مستوى 6,3 درجة تحت الصفر في 19 يوليو عام 1995.

كما شهدت جمهورية جنوب إفريقيا هطول الثلوج في مختلف أجزائها، وذلك لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وبسبب الجليد تم قطع الحركة في العديد من الطرق السريعة في البلد.

ومن المتوقع أن يستمر الطقس البارد في جمهورية جنوب إفريقيا لمدة أسبوع آخر.

المصدر: تاس