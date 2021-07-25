إيران – أصيب، اليوم الأحد، 4 من أفراد قوى الأمن الداخلي الإيراني في مدينة شادكان بمحافظة خوزستان، بجنوب غرب البلاد، جراء إطلاق النار عليهم من قبل مجهولين .

وأشارت وكالة “فارس” إلى أن “منفذي العملية كانا مسلحين اثنين، على متن دراجتين ناريتين، حيث أطلقا النار على عناصر الشرطة في محطة وقود”.

وبحسب “فارس”، فإنه “على الإثر، تم نقل رجال الامن الداخلي المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث أفادت التقارير بان حالتهم الصحية العامة جيدة.

هذا ونقل التلفزيون الإيراني أنباء عن مظاهرات محدودة، حصلت يوم أمس السبت، في مدينة تبريز، مشيرا إلى أن “عددا من الأشخاص كانوا يودون استغلال الاحتجاجات، والشرطة لم تسمح لهم، حيث تم تفريق المتظاهرين”.

وخرج آلاف المواطنين في محافظة خوزستان إلى الشوارع لأكثر من أسبوع للتعبير عن غضبهم من أزمة نقص المياه التي تأتي وسط أسوأ موجة جفاف تتعرض لها إيران في نصف قرن، وفي وقت يئن فيه الاقتصاد تحت وطأة العقوبات الأمريكية وآثار جائحة “كوفيد-19”.

وقالت الشرطة إن احتجاجات على نقص المياه امتدت من إقليم خوزستان بجنوب غرب البلاد، وهو إقليم غني بالنفط، إلى منطقة مجاورة خلال الليل، حيث قتل شاب وأصيب سبعة، وألقت الشرطة الإيرانية باللوم على “مناهضين للثورة”.

وفي ظل هذه التطورات قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، يوم الجمعة الماضي، إنه لا يمكن توجيه اللوم للإيرانيين الذين يحتجون على نقص المياه، ودعا المسؤولين إلى معالجة هذه المشكلة.

المصدر: RT + وكالة “فارس”