طوكيو – شهد اليوم الثاني من المنافسات على ميداليات النسخة الـ32 لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية “طوكيو 2020″، مفاجأة من العيار الثقيل بطلها السباح التونسي الشاب أحمد الحفناوي.

وأهدى أحمد الحفناوي، البالغ عمره 18 عاما، الميدالية الذهبية الأولى لبلاده والعرب، في هذه الدورة، بفوز في سباق 400 متر سباحة حرة، اليوم الأحد، تاركا الميدالية الفضية للأسترالي جاك ماكلوجلين، بينما اكتفى الأمريكي كيران سميث بالميدالية البرونزية.

كما منحت الروسية فيتالينا باتساراشكينا، الميدالية الذهبية الأولى لبلادها، التي تشارك في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية.

وتوجت فيتالينا باتساراشكينا، البالغة من العمر 24 عاما، بذهبية مسابقة مسدس الهواء المضغوط من مسافة 10 أمتار، بنتيجة (240.3) نقطة، اليوم الأحد، تاركة الميدالية الفضية للبلغارية أنتوانيتا كوستادينوفا (239.4 نقطة)، بينما اكتفت الصينية جيانغ رانكسين بالميدالية البرونزية، بعد أن حلت ثالثة بنتيجة (218 نقطة).

وتتصدر الصين الترتيب العام برصيد 11 ميدالية (6 ميداليات ذهبية، ميدالية فضية، 4 ميداليات برونزية)، متقدمة بفارق ميدالية ذهبية على اليابان صاحبة المركز الثاني برصيد 6 ميداليات (5 ميداليات ذهبية، ميدالية فضية)، وتليهما الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث برصيد 10 ميداليات (4 ميداليات ذهبية، ميداليتان فضيتان، 4 ميداليات برونزية).

وفي ما يلي الترتيب العام لأولمبياد “طوكيو 2020″، بعد منافسات يوم الأحد 25 يوليو 2021:

المصدر: وكالات