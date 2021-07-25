ليبيا – قال عضو مجلس النواب وعضو لجنة التوافقات بملتقى الحوار السياسي زياد دغيم إن إعداد مشاريع قوانين الانتخابات والاستفتاء اختصاص مشترك للبرلمان ومجلس الدولة، عبر لجنة مشتركة بينهما، وفقًا للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.

دغيم وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري اليوم الأحد، رأى أن القرارات الأحادية الهدف منها تعطيل الاستحقاقات، وتأزيم الوضع السياسي والقانوني في ليبيا، وعدم إجراء انتخابات بموعدها.

وأضاف عضو البرلمان: “المستشار عقيلة صالح عطل استحقاق المناصب السيادية، عندما تجاوز اللجنة المشتركة، وعيّن لجنة برلمانية منفردة”.