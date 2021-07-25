إيطاليا – أفاد نائب رئيس نادي يوفنتوس، التشيكي بافيل نيدفيد، إن نجم فريق “السيدة العجوز”، البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيعود لتدريبات الفريق من أجل الإعداد للموسم الجديد.

وأكد نيدفيد في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح “سكاي سبورتس”، أن رونالدو سيستمر مع يوفنتوس بعد عودته للتدريبات ولن يرحل، حيث قال: “كريستيانو رونالدو سيعود غدا الاثنين للتدريبات وسيبقى معنا”.

وكانت تقارير إعلامية عدة تحدثت خلال الأيام القليلة الماضية، عن رغبة النجم البرتغالي في الرحيل عن الفريق الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وارتبط اسمه بداية بالانضمام إلى باريس سان جيرمان أو العودة إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد، قبل أن تعلن بعض المواقع الإيطالية، أن مانشستر سيتي مرشح بقوة للتعاقد مع صاحب الكرات الذهبية الخمس.

ويمتد العقد الحالي لرونالدو مع يوفنتوس حتى صيف العام 2022، وفي حال عدم تجديده، فسيكون بمقدور النجم البرتغالي الرحيل عن “السيدة العجوز” مجانا مع نهاية موسم 2021\2022.

المصدر: Sky Sports