أفغانستان – حذرت حركة “طالبان” الأفغانية حكومة الرئيس أشرف غني من شن عمليات عسكرية في الأشهر المقبلة، مستنكرة “شن القوات الأمريكية غارات على ولايتين في البلاد”.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان إن “القوات الأمريكية المحتلة شنت مساء أمس غارات جوية في مناطق مختلفة بولايتي قندهار وهلمند، حيث استشهد وأصيب فيها عدد من المواطنين والمجاهدين”.

وأضاف ​أن “الإمارة الإسلامية تستقبح وتندد هذه الغارات الوحشية بشدة، لأنها نقض صريح للاتفاقية المبرمة، ولن تخلو من عواقب”.

وتعليقا على ما ذكر بأنه إعلان من جانب الرئيس الأفغاني اعتزامه شن عمليات واسعة خلال الأشهر الستة القادمة، تابع: “تنذر الإمارة الإسلامية بهذه الشأن، وتحذر بأن ما يحصل من التحولات في المجال العسكري خلال الأشهر الستة القادمة فإن مسؤولية ذلك يرجع إلى مسؤولي إدارة كابل، لأن مجاهدي الإمارة الإسلامية ستدافع عن مناطقها بكل قوة، وفي حال استمرار الحرب من قبل العدو فإن الإمارة الإسلامية لن تبقى في الحالة الدفاعية فحسب”.

وأردف: “إعلان الحرب من قبل إدارة كابل يثبت بوضوح…من لا يريد حل القضية عن طريق الحوار والتفاوض”.

المصدر: “سبوتنيك”