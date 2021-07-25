ليبيا – رأى عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي أن المجتمع الدولي لجأ إلى لجنة الحوار؛ لأنّ الوضع القائم من خلال الاتفاق السياسي أثبت بالتجربة أنّ مجلسي الدولة والنواب لن يصلا لأي اتفاق، وأنهما عقدا عدة اجتماعات وعدة لجان بعدة أسماء وأرقام ولم تصل لأي شيء.

الشركسي وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري، أشار إلى أن أي قرار يصدر عن رئيس البرلمان بشأن صياغة قانون تنظيم الانتخابات سيواجه بالمعارضة من مجلس الدولة، سواء مع مصلحة الوطن أو ضدها.

وأضاف: “كل اللجان المشكلة من هذين المجلسين، سواء للمناصب السيادية أو القاعدة الدستورية، لن تصل للأسف لأي حل كما أثبتت التجارب السابقة”.

الشركسي تابع بالقول: “أمّا عن لقاء روما، فإن أي حوار أو لقاء لا بد أن يتم عبر البعثة الأممية ولا ينبغي لأي دولة أن تتحرك منفردة في الملف الليبي، فعدة دول فعلت ذلك في السابق وفشلت، ومنها فرنسا وإيطاليا نفسها”.