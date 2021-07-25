ليبيا – وصل إلى مطار أسيوط الدولي 30 طفلًا ليبيًا للعلاج في مستشفيات جامعة أسيوط، وسط إجراءات احترازية لمواجهة وباء كورونا.

ووفقًا لما ورد من معلومات في صحيفة الشروق المصرية وتابعته صحيفة المرصد، سيجري علاج الأطفال المصابين بعيوب خلقية بالشفاه الأرنبية وشق سقف الحلق بمستشفى أسيوط الجامعي، ضمن قافلة طبية مجانية جديدة لمؤسسة “عملية الابتسامة مصر”.

وأشار رئيس قسم جراحة التجميل بكلية الطب بجامعة أسيوط محمد الشاذلي إلى أن القافلة الطبية تأتي إيمانًا بالدور المصري الرائد في إطار الدعم والتضامن مع الدول، والمساهمة في تخفيف العبء عن الشعب الليبي في أوقات المحن والأزمات، وتقديم كل الدعم الدائم لمساعدة هؤلاء الأطفال.