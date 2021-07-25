ليبيا – وصف مدير مركز سبها الطبي عبدالرحمن عريش أزمة نقص اسطوانات الأكسجين بــ “الكارثي والأكثر خطورة”، مشيرًا إلى أن النتائج الصادرة عن مختبرات PCR تشير إلى ارتفاع في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا.

عريش وفي تصريح لقناة “ليبيا 218” أمس السبت، أكد على ضرورة فتح وتشغيل مراكز العزل في بلدات وادي الشاطئ والبوانيس وومدينتي أوباري ومرزق، وتوفير مصانع أكسجين لسد الطلب على أسطوانات الأكسجين؛ لتخفيف العبء عن قسم العزل بالمركز الطبي، وتغطية العجز في عموم المنطقة الجنوبية، مترامية الأطراف، حيث إن المصانع الصغيرة لا تلبي حاجة المصابين الذين يتم إيوائهم داخل قسم العزل.

وأوضح أن قسم العزل بمركز سبها الطبي يستهلك قرابة الـ 300 إسطوانة يوميًا؛ لأن كل مريض يوضع تحت جهاز التنفس يحتاج لإسطوانة أكسجين كل 45 دقيقة، ناهيك عن قسم حاجة قسم الفلترة داخل مركز سبها الطبي.

وأضاف مدير المركز أن ما نسبته 80% من الحالات المصابة تأتي من خارج مدينة سبها من مدن غات وأوباري ومرزق وبلدات البوانيس، سمنو والزيغن وتمنهنت، ما يشير بوضوح لوجود مشكلة في مراكز العزل في تلك المدن والبلدات.

وبين أن النقص الحاد وعدم توفر مصل العقرب تتحمله وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي؛ حيث أن مركز سبها الطبي لم يستلم حصته من المصل منذ شهرين، وللأسف حتى في السوق التجاري غير متوفر، على حد قوله.

ونصح مدير مركز سبها الطبي المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وتفادي الأماكن التي تكثر فيها العقارب وحماية أنفسهم قدر الإمكان؛ لأن المراكز الصحية لن توفر له حلول بسبب عدم وجود المصل المضاد.