لبنان – أكد مسؤول العلاقات الدولية في التيار الوطني الحر اللبناني، طارق صادق، أن “التيار لن يسمي رئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي، رئيسا للحكومة الجديدة”.

وقال طارق صادق في “تويتر”: “الميقاتي مرشح الأمريكان والمنظومة الفاسدة، بينما نواف سلام كان سفير لبنان إلى الأمم المتحدة ويملك تاريخا عروبيا ومناصرا لفلسطين”.

وأضاف: “بفهم رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، يمشو بميقاتي، بس حزب الله ليش؟”.

وأشارت صحيفة “الشرق الأوسط” العربية بأن “الرئيس السابق للحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، ينتظر إجابات عن “تساؤلات جوهرية” قبل المضي في مسار قبول تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، تجنبا لتكرار تجربة الرئيس سعد الحريري الذي اعتذر عن عدم إكمال مهمته إثر تعذر “التفاهم” مع الرئيس، ميشال عون، بعد أشهر طويلة من تكليفه.

وأفادت الصحيفة، نقلا عن مصدر مطلع، أن “ميقاتي يتعاطى بإيجابية مع محاولات إقناعه، منطلقا من “رهانه الدائم على الإيجابية”، لكن هذا لا يعني أنه لا يقدر دقة الموقف ولا يعرف صعوبة المهمة، التي فشل فيها الحريري بسبب الظروف المعروفة”.

المصدر: RT + “الشرق الأوسط”