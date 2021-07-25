العراق – اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح ان العراق يتطلع الى بناء شراكة إستراتيجية اقتصادية طويلة الاجل مع الولايات المتحدة من اجل تقوية فرص التنمية والتعاون الاقتصادي في العراق والمنطقة.

وقال في تصريحات صحفية ان هذه الشراكة تبعد شبح الحروب والارهاب بعد صراعات طويلة قوضت فرص التنمية والتقدم الاقتصادي لشعوب المنطقة. وتابع ان تعميق الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين العراق والدول الكبرى تؤدي الى احلال الاقتصاد السياسي للسلام من خلال الشركات الكبرى في التكنولوجيا والاعمار والتحول الى بناء الرفاهية ونبذ الصراعات وتحقيق الاستقرار، خصوصا بعد ما اظهره التحالف الدولي في تقويض الارهاب الداعشي وازالة تلك القوى العمياء من خرائط المنطقة.

المصدر : واع