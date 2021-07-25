ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب على عودة الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس، وانعكاساتها على المشهد، معتبرًا أن ما حدث هو سيناريو متوقع حدوثه، وأنه يحدث في كل أرجاء ليبيا.

معزب قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: إن ما حدث في شارع جرابة بطرابلس حدث مثيل له في مدينة بنغازي، وأن الأمر يرجع لعدم وجود سلطة قوية حازمة تضرب بيد من حديد، كما يحدث في كل بلدان العالم، وتمنع العبث بأرواح وممتلكات وأمن المواطنين.

ورأى أن هذه الاشتباكات لا تأثير لها على سير العملية الانتخابية، وأن العابثين يلهثون وراء المال والمنافع ولا علاقة لهم بالعمل السياسي.