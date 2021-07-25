ليبيا – أصدرت مفوضية الانتخابات بيانًا بشأن صعوبات الاتصال بالرقم 1441 المجاني الخاص بالدعم والمساعدة.

البيان الذي طالعته صحيفة المرصد، أشار للكم الهائل من المكالمات التي تصل إلى مركز الاتصالات بالمفوضية عبر الرقم المجاني المخصص للرد على الاستفسارات المتعلقة بالتسجيل، أو للمساعدة في تغيير مراكز الانتخاب، ما سبب ضغطًا متزايدًا علي خطوط الاتصال وتأخرًا في الرد على المواطنين.

وأضاف البيان: إن بعض المواطنين أبدوا ملاحظات على أداء مركز الاتصالات، ما أوجب التوضيح أن عدد المكالمات التي تصل يوميًا إلى المركز يبلغ 12 ألفًا، تستغرق كل منها في المتوسط 3 دقائق لاستعراض المشكلة وبحث حلولها. مشيرًا إلى استقبالها على 40 خطًّا هاتفيًا هي سعة شبكة الاتصالات المتاحة.

وتابع البيان: إن هذا يعني تعذر الرد على هذا الكم الهائل من المكالمات في وقت واحد، في وقت تبلغ فيه ساعات العمل لموظفي مركز الاتصالات 12 ساعة يوميًا، تمتد من الساعة الـ10 صباحًا إلى الـ10 ليلًا، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت. شارحًا أغلب المشكلات التي يطرحها المواطنون عبر الرقم.

وأوضح البيان أن هذه المشكلات تختص بعملية فك الارتباط عن رقم الهاتف وتغيير مراكز الانتخاب الأمر الذي يستغرق وقتًا أطول للمكالمة؛ إضافة إلى ضرورة توفر خدمة انترنت سريع للربط بمنظومة التسجيل، ما يعني التعذر أحيانًا بسبب تذبذب سرعة الانترنت.

وشددت المفوضية في بيانها على عدم وجود أي خلل في منظومة التسجيل؛ إذ استطاع عشرات الآلاف من المواطنين الاتصال وحل مشكلات التسجيل، مؤكدًا أن العمل جارٍ بهدف الوصول إلى تعزيز الجهود القائمة لمعالجة الصعوبات بشكل نهائي.