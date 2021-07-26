إيطاليا – طلبت إيطاليا من دول أوروبية الأحد إرسال طائرات إطفاء للمساعدة في إخماد حرائق تجتاح مناطق بجزيرة سردينيا وتسببت في إجلاء مئات الأفراد.

وقال وزير الخارجية الإيطالي ليوجي دي مايو في مدونة على فيسبوك إن الحماية المدنية هي التي وجهت الطلب، معبرا عن امتنانه للاستجابة التي قال إنها في طريقها للبلاد.

وأضاف الوزير: “انطلقت طائرتان من فرنسا التي أوجه لها الشكر رسميا”.

وتستعر الحرائق في منطقة أوريستانو بالجزيرة الإيطالية مما أسفر عن تدمير آلاف الأفدنة ونفوق حيوانات وأضرار بممتلكات.

ولم ترد تقارير عن وفيات أو إصابات خطيرة لكن وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” قالت إن السلطات أجلت 400 فرد من منازلهم يوم الأحد بعد مغادرة عدد مشابه خلال الليل.

المصدر: وكالات