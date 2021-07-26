ليبيا – أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها اليوم الإثنين قبولها الدعوة لتقديم الدعم لعمل اللجنة التابعة لمجلس النواب التي أنشئت عملًا بقرار مجلس النواب رقم “42” في الـ 7 تموز 2021 والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ وذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد في روما من 26 إلى 29 يوليو الجاري.

البعثة وفي بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه، أكدت أن قبولها لدعوة مجلس النواب الليبي يأتي اتساقًا مع ولايتها في تيسير إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر 2021، وتقديم المساعدة الانتخابية على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن 2570 لسنة 2021، وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأضاف البيان: “يتمثل دور البعثة خلال هذا الاجتماع في تقديم الدعم والمشورة الفنيين إلى اللجنة التابعة لمجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في وضع مشاريع قوانين انتخابية استنادًا إلى مبادئ الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية، ومبادئ حقوق الإنسان”.

وشددت على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع وإشراك مجلس الدولة في إعداد القوانين الانتخابية، بما في ذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد في روما، وذلك تماشيًا مع الأحكام ذات الصلة من الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق التي تم إقرارها في تونس بشأن إعداد التشريع الانتخابي.

وحثت البعثة مجلسي النواب والدولة على العمل بحسن نية لتحقيق هذه الأهداف والتنسيق فيما بينهما بما يتماشى مع أحكام الاتفاق السياسي الليبي ذات الصلة.

البعثة الأممية أعربت عن امتنانها للحكومة الإيطالية على استضافتها هذا الاجتماع وعن أملها في أن يسترشد هذا الجهد وعمل اللجنة التابعة لمجلس النواب بشكل تام بالمبادئ والأهداف المذكورة آنفًا، وأن يسفر عن إقرار إطار قانوني وتحقيق المزيد من الزخم اللازم لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة للجميع وحرة ونزيهة في 24 ديسمبر.