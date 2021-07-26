أفغانستان – أعلن الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، أن بلاده ستواصل غاراتها الجوية على “طالبان” في حال واصلت الحركة هجومها.

وقال الجنرال ماكينزي في تصريحات أدلى بها في كابل اليوم الأحد أن الولايات المتحدة “كثفت خلال الأيام الأخيرة ضرباتها الجوية دعما للقوات الأفغانية ونحن مستعدون بإبقاء هذا المستوى المرتفع من الدعم على مدار الأيام القادمة إذا واصل مسلحو طالبان هجماتهم”.

وتابع قائد القيادة المركزية معلقا على هجوم واسع النطاق شنته “طالبان” قبل نحو ثلاثة أشهر ونجحت الحركة أثناءه في بسط سيطرتها على مناطق شاسعة في أرياف أفغانستان، بالتزامن مع بدء انسحاب قوات الولايات المتحدة والناتو من البلاد: “أود أن أكون واضحا في أن حكومة أفغانستان ستتعرض خلال الأيام القادمة لامتحان قاس، إذ يحاول مسلحو طالبان إعطاء حملتهم طابعا لا مفر منه. لكنه يخطؤون.. انتصار طالبان ليس محتما”.

يذكر أن الجنرال ماكينزي بصفته قائدا للقيادة المركزية التي تشرف على أنشطة القوات الأمريكية في 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وآسيا الجنوبية، يقود عمليات العسكرية للولايات المتحدة في أفغانستان منذ ترك الجنرال أوستن سكوت ميلر هذا المنصب في 12 يوليو.

المصدر: “أ ف ب”