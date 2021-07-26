ليبيا – أكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أن اجتماع الحكومة في مدينة سبها أمس الأحد دليل على العزم لدعم الجنوب والتزامها بتأمين المنطقة الجنوبية، واستكمال خطتها الأمنية، لدعم مديريات الأمن لمكافحة الجريمة والإرهاب في الجنوب وفي كل ليبيا، وكذلك تأمين إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل .

الدبيبة أعلن في كلمة ألقاها في الاجتماع العادي الخامس لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عن تخصيص 500 مليون دينار لوزارة الصحة، من أجل مجابهة جائحة كورونا، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”.

وأكد الدبيبة أن الحكومة ستعمل على حل مشكلة نقص الكوادر الطبية والمساعدة في المنطقة الجنوبية من خلال الاستعانة بالأطباء والمساعدين الليبيين من مناطق الشمال.