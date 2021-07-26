ليبيا – قال مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات إن المركز بدأ أمس السبت جولة تفقدية استهدفت محطات التطعيم في ميدان الشهداء والدرن في حي الأندلس وسوق الجمعة.

الزيات وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أشار إلى أن اللقاح المستخدم من نوع سبوتنيك “في”، ودرجات التبريد كانت مناسبة (-20).

وأضاف: “تثبّت المركز من وجود مولد كهربائي بكل محطة، وعمل الأطقم الطبية بصورة منتظمة وانسيابية، ولاحظنا وجود ازدحام للمواطنين وعدم التزام بالتباعد الاجتماعي بمحطة سوق الجمعة طريق الشط”.

ولفت إلى أن المركز قرر إغلاق وتغيير مكان محطة جزيرة الدرن لمخالفتها المواصفات من حيث التنظيم والتباعد والتهوية وإقامتها على أرصية ترابية، مؤكدًا مواصلة مفتشي مركز الرقابة جولتهم لتغطية نقاط التطعيم الميدانية كاملة.

الزيات رجح أن يُفرج المركز عن شحنة سبوتنيك “في” الأخيرة (500 ألف جرعة) نهاية الأسبوع الجاري، بعد استكمال التحاليل المختبرية.