ليبيا – قال أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي إن الشعب التونسي انتفض ضد الإخوان، والرئيس قيس سعيد لم يرضى أن يكون بيدقًا وشاهد زور على انتهاكاتهم ضد الوطن والشعب وقرر تنفيذ مطالب الشعب.

الزايدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تساءل: “متى ستستوعب البيادق الليبية الدرس؟”.

ووجه الزايدي حديثه إلى المنخرطين في المليشيات والحكومات و المجلس الرئاسي، قائلًا: “انفضوا عنكم غبار الذل والطمع والخوف فعصر الإخوان صار من الماضي البغيض… ودعوة إلى الشعب الصابر الصامد، لقد دقت ساعة العمل”.

الزايدي اختتم بالقول: “ايها الرجال والنساء من القيادات الثورية الوطنية مسؤليتكم التاريخية قيادة مسيرة شعبكم في مسيرة الانعتاق”.