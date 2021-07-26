ليبيا – أعلن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الإثنين رفضه لما اعتبره “انقلابًا” على الأجسام المنتخبة في رده على القرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد لإنقاذ الدولة.

المشري قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “14 فبراير 2014 انقلاب الجنرال خليفة حفتر، و25 يوليو 2021 انقلاب قيس سعيد ما أشبه الليلة بالبارحة”.

وأضاف: “نرفض الانقلابات على الأجسام المنتخبة وتعطيل المسارات الديمقراطية”.

وفي وقت سابق، أعلن سعيد أمس الأحد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.