باتساراشكينا تمنح روسيا أول ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو

باتساراشكينا تمنح روسيا أول ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو

طوكيو – منحت فيتالينا باتساراشكينا، أول ميدالية ذهبية لروسيا في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، بعدما توجت اليوم الأحد، بلقب مسابقة مسدس الهواء المضغوط من مسافة 10 أمتار.

وحققت باتساراشكينا 240.3 نقطة، متقدمة على البلغارية أنتوانيتا كوستادينوفا، صاحبة الفضية (239.4 نقطة)، والصينية جيانغ رانكسين التي حصدت البرونزية (218 نقطة).

وتبلغ باتساراشكينا 24 عاما، وسبق لها التتويج بالميدالية الفضية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وفازت أيضا ببطولة العالم وأوروبا في نفس التخصص.

وهذه الذهبية الأولى، والثالثة في المجموع، لروسيا في ألعاب طوكيو الحالية.

ويشارك الرياضيون الروس في ألعاب طوكيو تحت علم محايد، ولا يعزف النشيد الوطني عند فوزهم بالذهب، بسبب العقوبات المفروضة على اللجنة الأولمبية الروسية بدعوى “التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات”.

المصدر: نوفوستي