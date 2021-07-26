إسبانيا – أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الاثنين أنه توصل إلى اتفاق مع نجمه السابق البرازيلي نيمار لإنهاء النزاع القضائي بينهما بطريقة ودية خارج المحاكم.

وبذلك يسدل الطرفان الستار على الاتهامات التي وجهها كل منهما للآخر منذ انتقال النجم البرازيلي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2017.

وقال النادي الكتالوني في بيان: “يعلن برشلونة أنه أنهى خارج المحكمة وبطريقة ودية مختلف قضايا التقاضي… التي تم فتحها ضد اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور”.

وتابع البيان: “وفي هذا السياق، تم توقيع اتفاقية بين النادي واللاعب لإنهاء القضايا القانونية التي كانت معلقة بين الطرفين: ثلاث دعاوى تتعلق بالعمل وقضية مدنية”.

وانتقل نيمار إلى سان جيرمان في صيف 2017 في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، وهي قيمة البند الجزائي الذي يسمح له بفسخ عقده مع النادي الكتالوني الذي انتقل لصفوفه في صيف 2013.

وفي 27 أغسطس عام 2017، رفع برشلونة دعوى قضائية ضد نيمار يطالبه فيها بإعادة مكافأة تجديد العقد التي حصل عليها بالإضافة إلى 8.5 مليون يورو كتعويض و10 بالمئة إضافية عن المتأخرات.

وزعم برشلونة أن نيمار مدين له بأموال حصل عليها كجزء من مكافأة التجديد عندما وقع عقدا جديدا في عام 2016.

كما طلب النادي الكتالوني من سان جيرمان تحمل مسؤولية دفع الرسوم إذا لم يتمكن اللاعب من القيام بذلك بنفسه.

وفي المقابل، تقدم النجم البرازيلي بدعوى قضائية ضد ناديه السابق ليطالبه بدفع كامل مبلغ الـ64.4 مليون يورو الذي تم الاتفاق عليه في 2016 مقابل تمديد عقده حتى 2021.

ودفع برشلونة القسط الأول من هذا المبلغ وقدره 20.75 مليون قبل رحيل اللاعب الى سان جيرمان، لكنه لم يدفع له ما تبقى منه، بل لجأ بدوره إلى القضاء لاستعادة القسط الأول الذي دفعه لنيمار.

وفي يونيو 2020، صدر حكم قضائي إسباني ضد نيمار يجبره على إعادة مبلغ 6.79 مليون يورو لناديه السابق.

وبحسب محكمة برشلونة التي حكمت في هذه القضية، لا يحق لنيمار الحصول على المبلغ الذي يطالب به بما أنه أنهى عقده قبل الوصول إلى نهايته.

وكان اللاعب بدأ إجراءات قضائية أخرى للمطالبة بثلاثة ملايين يورو من برشلونة عن راتب الشهر الأخير له في النادي قبل رحيله الى النادي الباريسي.

المصدر: “أ ف ب”