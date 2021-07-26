ليبيا – أفاد مدير مكتب الإعلام ببلدية زليتن إسماعيل الجوصمي، بامتلاء كامل لمركز العزل، واستقبال الحالات في الخارج وعلى الأرض.

الجوصمي قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي نبث من تركيا وتمولها قطر: إن المجلس البلدي بالمدينة قدم نداء لكل الممرضين في بلدية زليتن، وتواصل مع المصحات الخاصة لتقديم الخدمة للمرضى.

وأوضح من جهة أخرى، أنه سيتم اليوم افتتاح مركز العزل ويحوي 17 سريرًا، رغم نقص بعض الأجهزة، مشيرًا إلى أن نقص الأطقم الطبية، وهو ما سبب عجزًا في تقديم الخدمة للمرضى.

وأكد أن المستشفيات القروية قدمت العون لمراكز العزل بزليتن، وقد وصلت بعض المستلزمات الطبية البسيطة من الحكومة والبقية من رجال الأعمال، وفي انتظار صدور قرار حظر التجول من اللجنة الاستشارية بالبلدية، بحسب قوله.