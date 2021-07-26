ليبيا- كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق عن وصول لجنة المجلس إلى روما لبدء اجتماعات الإثنين بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.

بليحق أوضح في تصريح صحفي تابعته صحيفة المرصد إن الاجتماعات التي ستمتد حتى الخميس المقبل ستناقش خلالها اللجنة بحضور البعثة الأممية ومفوضية الانتخابات التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية ةالتشريعية القادمة في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وأضاف بليحق إن هذه التشريعات سيتم عرضها على مجلس النواب لإقرارها مبينا إن اللجنة ضمت نوابا ممثلين لكافة أنحاء البلاد وهم عز الدين قويرب والهادي الصغير ورمضان شمبش وعبد السلام المرابط وسعد البدري ومحمد تامر وعز الدين مصباح بوراوي ومفتاح قويدير وصلاح الصهبي.