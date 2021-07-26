روسيا – هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواطنته فيتالينا باتساراشكينا على فوزها بالميدالية الذهبية الأولى لمنتخب بلادها، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “طوكيو 2020”.

وأهدت فيتالينا باتساراشكينا، الميدالية الذهبية الأولى لمنتخب بلادها، الذي يشارك في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية.

وتوجت الروسية بذهبية مسابقة مسدس الهواء المضغوط من مسافة 10 أمتار، بنتيجة (240.3) نقطة، اليوم الأحد، تاركة الميدالية الفضية للبلغارية أنتوانيتا كوستادينوفا (239.4 نقطة)، بينما اكتفت الصينية جيانغ رانكسين بالميدالية البرونزية، بعد أن حلت ثالثة بنتيجة (218 نقطة).

وقال بوتين: “أهنئك من الأعماق على انتصارك الرائع والرقم الأولمبي القياسي. لقد واجهت بجدارة منافسات بارزات وذوات خبرة، وأحرزت بعد منافسة شرسة الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين في طوكيو”.

وأكد الرئيس الروسي أن الفوز مستحق وجاء بفضل العمل والموهبة والتفاني من قبل الرياضية. وتمنى تحقيق إنجازات جديدة لباتساراشكينا والرخاء وكل التوفيق.

يذكر أن فيتالينا باتساراشكينا، البالغة من العمر 24 عاما، توجت بأول ميدالية ذهبية أولمبية لها في طوكيو، وذلك بعد فوزها بالميدالية الفضية في أولمبياد “ريو 2016” في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، كما حصلت على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في بطولة كأس العالم 2018، إضافة إلى فوزها بطولة أوروبا 2019.

المصدر: وكالة “تاس” الروسية